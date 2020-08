Calciomercato Juventus, arriva la prima cessione: Matuidi vola in MLS, i dettagli dell’operazione

Blaise Matuidi lascia la Juventus.

Prima importante cessione in casa bianconera dopo l’annuncio del nuovo tecnico Andrea Pirlo. Il centrocampista francese ex PSG – che svolgerà le visite mediche nella giornata odierna a Parigi – si accaserà infatti all’Inter Miami, club militante in MLS che tra i suoi proprietari ha anche David Beckham. Nonostante avesse ancora un anno di contratto con il club del patron Andrea Agnelli, il campione del mondo classe 87′ ha voluto lasciare l’Italia dopo 3 stagioni condite da 98 presenze e 6 gol proprio con la casacca juventina.

La rivoluzione della rosa bianconera in vista della prossima stagione non si fermerà certo a questa cessione: tra i giocatori in uscita dalla società piemontese ci saranno, infatti, anche Sami Khedira e Gonzalo Higuain. Se per il tedesco sembra imminente la rescissione consensuale con il club, per l’attaccante argentino la Juventus sembra voler attendere l’arrivo di un nuovo centravanti. Il Pipita starebbe aspettando l’offerta del River Plate, finora dimostratosi la compagine maggiormente interessata ad acquistare le prestazioni del bomber. Il numero 21 gradirebbe oltremodo la destinazione, ma restano da colmare le richieste economiche, oltre ai dettagli da limare con i neo campioni d’Italia.

