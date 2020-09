Calciomercato Inter, Skriniar e Nainggolan verso il PSG: l’offerta dei francesi e le pretese dei nerazzurri

L’Inter alla finestra per sbloccare due cessioni.

Dopo gli ultimi acquisti di Kolarov e Hakimi – oltre al colpo Vidal ormai in dirittura d’arrivo – , la società nerazzurra sarebbe intenzionata a concretizzare anche qualche affare in uscita. I nomi, al momento, sono quelli di Milan Skriniar e Radja Nainggolan, entrambi giocatori di assoluta qualità e che potrebbero far molto comodo a tanti top club in Italia e in Europa. Per il difensore di nazionalità slovacca si era fatto timidamente avanti il Tottenham, con il quale il club di Viale della Liberazione aveva pensato di impostare uno scambio di cartellini – poi non più andato in porto – che avrebbe potuto far approdare in quel di Milano il centrocampista francese degli Spurs Tanguy Ndombelè. Per la mezzala belga, invece, si era nuovamente fatto avanti il Cagliari del patron Giulini, squadra nella quale Nainggolan si era accasato durante la scorsa stagione in seguito all’esclusione maturata subito dopo i primi giorni di ritiro nerazzurro.

Sia per il difensore centrale che per il centrocampista si sarebbe però fatto avanti in queste ultime ore il PSG, con il direttore sportivo dei parigini Leonardo seriamente intenzionato a portare entrambi i giocatori di Antonio Conte in Francia. La società del patron arabo Nasser Al-Khelaifi starebbe infatti pensando – dopo l’ultimo recente acquisto di Florenzi dalla Roma – di pescare nuovamente in Italia: il doppio colpo potrebbe andare in porto per una cifra complessiva di 75 milioni di euro, comprensivi di 60 per Skriniar e 15 per Nainggolan, che avrebbero entrambi il pieno gradimento della destinazione.

