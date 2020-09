Calciomercato Inter, ecco Vidal: il cileno conclude la risoluzione, pronta la firma in nerazzurro. La situazione

Arturo Vidal sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter.

Nella giornata odierna il centrocampista cileno avrà un incontro decisivo con la dirigenza del Barcellona per mettere nero su bianco quanto deciso nel corso degli ultimi giorni. Ottenuto il via libera da catalani, infatti, il classe ’87 dovrebbe diventare a tutti gli effetti una nuova pedina dello scacchiere del tecnico Antonio Conte, che conosce già il giocatore dai tempi della Juventus. Ruolo fondamentale all’interno della trattativa quello ricoperto dall’agente del giocatore Felicevich, che in breve tempo è riuscito a trovare la quadra giusta che permetterà alla mezzala di riabbracciare il suo mentore pugliese dopo 6 anni. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, Vidal avrebbe addirittura rinunciato ad un sostanziale conguaglio economico pur di liberarsi subito dal club blaugrana e non arrivare al braccio di ferro.

Tutto si è comunque risolto nel migliore dei modi e adesso Conte aspetta un altro tassello da inserire nell’Inter che verrà: centrocampista muscolare e dall’ottima visione di gioco, Vidal – come ha ampiamente dimostrato in Catalogna – può andare a ricoprire diversi ruoli della mediana, agendo da ago della bilancia nel variare delle due fasi di gioco. Da possibile mezzala al fianco di Barella e davanti a Brozovic, può facilmente trasformarsi in un trequartista dietro le punte o in uno stopper davanti alla difesa. Un rinforzo dalla duttilità unica, richiesto da Conte già dalla scorsa sessione di calciomercato e che, a meno di sorprese, arriverà a Milano nei prossimi giorni per aggregarsi come previsto al raduno pre season dei nerazzurri, firmando un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 6 milioni di euro netti a stagione.

