Calciomercato Inter, è duello con la Juventus per Tonali: situazione e dettagli

Alla sua prima stagione in Serie A, Sandro Tonali è già un obiettivo dei top club italiani.

Progettare il futuro e rassicurare il presente: può essere visto anche sotto quest’ottica il duello di calciomercato che vedrà Inter e Juventus affrontarsi per l’acquisizione del cartellino del centrocampista del Brescia. Il promettente classe 2000 ha già dato ampiamente prova in questa stagione delle sue qualità da regista e di metronomo in mezzo al campo, che gli sono valse sia l’interessamento di nerazzurri e bianconeri, che l’accostamento ad alcuni grandi interpreti del ruolo.

Come dichiarato da Beppe Marotta, ex direttore sportivo della Juventus e oggi proprio all’Inter, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, da Appiano Gentile filtra un cauto ottimismo per il completamento di un operazione che nel complesso sembra realizzabile. Il giovane mediano gradirebbe maggiormente la compagine di San Siro rispetto a quella dell’Allianz Stadium, ma vestire la maglia bianconera resta ancora un opzione che non può essere esclusa a priori.

L’Inter, inoltre, è stata l’unica a mettere sul tavolo del Brescia e di Tonali un’offerta degna di nota, con 35 milioni di euro divisi tra il prestito del cartellino e l’obbligo di riscatto. Il patron dei biancazzurri, Massimo Cellino, che era partito da ambiziose pretese economiche di circa 50 milioni di euro, ha comunque ritenuto interessante la proposta dei milanesi, con i quali trovare una base di accordo sembra ad oggi più semplice. Con i bianconeri sullo sfondo, la società di Viale della Liberazione continua dunque a lavorare in attesa di una esplicita preferenza del giocatore o di un mancato rilancio da parte dei torinesi, attualmente in svantaggio in quello che sembra essere il primo duello extra-campo tra Inter e Juventus.