Calciomercato Genoa: avviati i contatti per il ritorno di Strootman

Il Genoa avvia i contatti per il ritorno in Liguria di Kevin Strootman

Il Genoa continua a lavorare sul mercato per rinforzare la propria rosa, con l'obiettivo di puntare la Serie A, dopo la retrocessione arrivata la scorsa stagione. La società rossoblù, come riportato da "GianlucaDiMarzio", ha avviato i contatti per un possibile ritorno di Kevin Strootman. Il calciatore di proprietà del Marsiglia, nel mirino di diversi club spagnoli, è intenzionato a tornare in Liguria dopo l'ultima stagione al Cagliari. Strootman ha militato in rossoblù nella seconda metà della stagione 2020/21, maturando 18 presenze.