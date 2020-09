Calciomercato Cagliari, via libera per Godin: il difensore ha risolto il contratto con l’Inter. La situazione

Diego Godin si avvicina sempre più al Cagliari.

Dopo che la trattativa per portare il difensore uruguaiano dell’Inter in sardegna aveva raggiunto una fase di stallo, nella serata odierna è finalmente arrivato il via libera. La società di Viale della Liberazione ha finalmente raggiunto un’intesa di massima con il club del patron Giulini, con il centrale classe ’86 che adesso è definitivamente pronto a mettere nero su bianco un contratto triennale. Gli ultimi dettagli legati alla buonuscita del giocatore dai nerazzurri sono stati finalmente risolti e adesso l’ex giocatore dell’Atletico Madrid può finalmente dare inizio alla sua seconda annata in Serie A. Con la conclusione del trasferimento ormai vicina il neo tecnico dei sardi Eusebio Di Francesco si assicura un rinforzo di assoluta esperienza e qualità che andrà certamente a puntellare il reparto arretrato della compagine rossoblu, nella scorsa stagione dimostratosi con più di qualche pecca.

Il proseguo positivo di tale affare avrebbe fatto anche accelerare le operazioni per l’arrivo all’Inter di Arturo Vidal: il centrocampista cileno in forza al Barcellona avrebbe già negli scorsi giorni salutato staff e compagni di squadra, con i blaugrana che hanno confermato un suo imminente addio. Il giocatore sudamericano ex Bayern Monaco e Juventus potrebbe adesso sbarcare in Italia, vista e considerata – come detto – la chiusura dell’affare Godin, che lasciando i nerazzurri libererebbe un posto in rosa proprio per Vidal.

