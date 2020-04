Calcio, Spadafora: “Nuovo decreto approvato, 100 milioni di euro al mondo dello sport”

La mossa di Vincenzo Spadafora.

L’Italia e il mondo intero stanno continuando a risentire profondamente dei danni provocato dall’emergenza Coronavirus, che ha messo in crisi tutti gli ambiti economici della stragrande maggioranza dei paesi: dalla pubblica istruzione alle aziende private, tutte le aree della nostra società stanno attraversando un trend negativo molto complesso da ribaltare solo e quando sarà terminata la diffusione del COVID-19.

A risentire di tale crisi è stato chiaramente il mondo dello sport, messo seriamente in difficoltà dall’attuale emergenza sanitaria: la maggior parte dei campionati in giro per il globo è infatti ferma da quasi un mese, con evidenti ripercussioni economiche nelle casse delle società. Per tale ragione nella giornata odierna la Lega A ha comunicato di aver trovato un accordo molto importante con i presidenti dei vari club, tagliando gli stipendi dei calciatori e permettendo così alle varie dirigenze di utilizzare al meglio il proprio patrimonio.

Inoltre nella giornata odierna il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto in cui è presente un’importantissima misura destinata al mondo dello sport italiano. A darne notizia è stato Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche giovanili e lo Sport: “Molte realtà sportive stanno affrontando una crisi senza precedenti. Difficoltà enormi per il pagamento dell’affitto, delle bollette, degli stipendi, del cibo per gli animali o per la manutenzione del proprio impianto. Sin dall’inizio della pandemia il mio primo obiettivo è stato evitare che anche una sola realtà dovesse chiudere a causa dello stop imposto dalla quarantena, perché lo sport è linfa del nostro territorio. Il modo migliore per celebrare la Giornata internazionale dello sport è con atti concreti. Per la prima volta Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche avranno lo stesso trattamento delle piccole e medie imprese. Con il Decreto appena approvato, infatti, sono stati creati presso l’Istituto di Credito Sportivo, all’interno del Fondo di Garanzia e del Fondo Contributi Interessi per l’impiantistica sportiva, i rispettivi Comparti per operazioni di liquidità. Questi strumenti consentiranno di garantire integralmente 100 milioni di euro di finanziamenti a tasso zero per i soggetti sportivi che non possono accedere al Fondo centrale di Garanzia per le PMI. I nuovi strumenti affidati all’ICS consentiranno di ridurre tempi e oneri per chi ha necessità di liquidità, al fine di poter ripartire con le attività e valorizzare la funzione etica, civile e sociale dello sport“.