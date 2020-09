Calcio italiano a lutto, morte arbitro De Santis: minuto di raccoglimento su tutti i campi

Il calcio italiano dedica un minuto di silenzio a Daniele De Santis, l’arbitro che lunedì ha perso la vita insieme alla sua compagna.

Duplice omicidio a Lecce: uccisi l’arbitro di Lega Pro Daniele De Santis e la sua compagna

Il direttore di gara trentatreenne è stato trucidato insieme alla propria fidanzata sul ciglio della propria abitazione in quel di Lecce, gli inquirenti stanno provando a fare chiarezza sulla vicenda. Per commemorare il ricordo del fischietto salentino la FIGC ha disposto 60 secondi di raccoglimento su tutti i campi, inoltre gli ex colleghi porteranno il lutto al braccio per tenere vivo il ricordo.