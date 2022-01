Calcio e Covid-19, Vezzali: “Ok stadi al 50% se situazione migliora, su Djokovic…”

Le dichiarazioni del sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, sulla possibilità di aumentare nuovamente la capienza degli stadi al 50%

Ha esordito così il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, intervenuta a margine dell'evento organizzato presso l'Acquario Romano, "YES - Youth, Education and Sport". La politica ed ex campionessa di scherma ha trattato il tema relativo agli impianti sportivi italiani ed in particolare degli stadi, per i quali, dopo il sempre più crescente incombere di positività al coronavirus in Italia dovuto all'incombere della variante Omicron, era stato deciso di ridurre a soli cinquemila posti la capienza degli stadi di Serie A nelle giornate di campionato in programma il 16 ed il 23 gennaio 2022.