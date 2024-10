Calcio, dove vedere le partite del giovedì infrasettimanale

COMO-LAZIO delle 20:30 - I lariani nelle ultime tre partite ha ottenuto un pareggio e 2 sconfitte, nonostante abbiano giocato molto bene, soprattutto contro il Torino. Contro la Lazio cercheranno la vittoria che manca da poco più di 1 mese. La squadra ospite viene da 2 vittorie consecutive, una contro il Genoa in campionato e una in Europa League contro il Twente. L’allenatore Baroni non intende fermarsi ed una vittoria li porterebbe in piena zona Champions. Il match sarà visibile su Dazn, con il piano Goal Pass o superiore, e su su Sky Sport/Now.