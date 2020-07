Cagliari, Simeone ammette: “Guardo la Juventus per vedere i movimenti di Higuain. Sogno di giocare…”

Giovanni Simeone sulle orme del padre osservando Gonzalo Higuain.

E’ il giovane attaccante del Cagliari ad esporsi durante un’intervista ai microfoni di “Espn”. Il Cholito Simeone, figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid, ha ammesso di guardare diverse partite della Juventus per prendere alcuni spunti sui movimenti dell’attaccante bianconero Gonzalo Higuain: “Darei la mia vita per tornare a indossare quella maglia. È un privilegio rappresentare una bandiera, un Paese. Higuain? Si muove molto bene in campo. È un giocatore molto completo. A volte guardo le partite solo per vedere i suoi movimenti“.

Il numero 99 del club sardo ha poi continuato rivelando uno dei suoi sogni nel cassetto per il suo futuro calcistico: “Vorrei andare all’Atletico più di ogni altra cosa, perché è un club dove desidero andare da quando ero piccolo. È inevitabile che voglia andare lì. C’è il mio vecchio, ma anche se non fosse lì, vorrei andare ugualmente all’Atletico, perché è proprio quello che vorrei“.