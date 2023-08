Cagliari, Ranieri: “Ci faremo trovare pronti, Inter non ha bisogno di presentazioni”

La crescita di Zito e il punto sull'attacco?“Zito è bravo, ha detto oggi al Corriere dello Sport che già dopo una partita lo hanno capito tutti gli avversari, ma io dopo sei mesi devo ancora capire quello che fa (scherza, ndr). In realtà è un giocatore imprevedibile e io lo apprezzo proprio per questo, sa di dover migliorare come tutti. Vedremo se arriverà un altro attaccante, differente per caratteristiche rispetto agli altri già in rosa in modo tale che possa giocare con tutti. I ragazzi non sono in piena forma, è normale a inizio campionato. Io cerco di bilanciare tutti gli aspetti, ho conoscenza di come stanno i giocatori e alcune volte le scelte possono sembrare strane all'esterno, ma vanno fatte in base al quotidiano della settimana".