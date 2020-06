Cagliari, l’appello di Giulini: “Riaprire stadio ai tifosi, in Sardegna contagio pari a zero”

Parola a Tommaso Giulini.

Lettera aperta del presidente del Cagliari Tommaso Giulini che, alla vigilia della ripresa della Serie A, ha voluto chiedere la riapertura dello stadio ai tifosi sardi in virtù degli incoraggianti numeri registrati in questi giorni nell’isola per quanto concerne la diffusione del Covid-19. Il numero uno del club rossoblù, come riportato da “L’Unione Sarda”, ha scritto al ministro dello sport Vincenzo Spadafora e per conoscenza al presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, al presidente della FIGC, Gabriele Gravina e al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino.

“In Sardegna il contagio è pari a zero, permetteteci di accogliere all’Arena i nostri tifosi. Le istituzioni nazionali e regionali possano prendere in considerazione l’idea di consentire lo svolgimento delle competizioni sportive professionistiche con accesso limitato al pubblico, quantomeno nelle regioni ad indice di contagio pari a zero, in osservanza di protocolli da adottarsi ad hoc e volti a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli spettatori. Il club si rende immediatamente disponibile a instaurare un confronto con tutte le autorità competenti per discutere ed eventualmente concordare modalità attuative per l’accesso ai soli residenti in Sardegna per ciò che concerne lo svolgimento delle prossime partite casalinghe valide per il campionato di Serie A da disputarsi presso la Sardegna Arena”.