Cagliari-Juventus, Ronaldo show: segna una tripletta e supera i gol di Pelè. Il messaggio di O’Rey

Cristiano Ronaldo ha superato Pelé nella classifica dei marcatori universali.

Nuovo primato per Cristiano Ronaldo che, con la tripletta infilata al Cagliari, supera i gol di Pelè raggiungendo quota 770 gol. Un nuovo record celebrato proprio da O’ Rey che, attraverso i propri canali social, si è voluto congratulare con CR7.

“Cristiano, che bel cammino che stai facendo! Ti ammiro molto e questo non è un segreto per nessuno. Congratulazioni per aver battuto il mio record di gol nelle partite ufficiali. Lascio questa foto in tuo onore, con grande affetto, come simbolo di un’amicizia che esiste da tanti anni”.