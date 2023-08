Cagliari-Inter, probabili formazioni: ballottaggio Arnautovic-Thuram. Ok l’ex Barella

L'Inter è partita benissimo superando in scioltezza il Monza degli ex D'Ambrosio e Gagliardini alla prima giornata, in un match che ha fatto brillare il talento di Lautaro Martinez, il quale sarà protagonista anche nella partita di Cagliari, ma anche quello del nuovo arrivato Arnautovic, autore dell'assist vincente al secondo gol dell'argentino. Proprio l'austriaco ex Bologna si gioca il posto da titolare con Thuram ma il francese sembrerebbe essere la prima scelta del tecnico Simone Inzaghi. Riflettori puntati anche sull'ex della serata, ovvero Barella, che aveva scelto l'Inter dopo aver incantato la piazza cagliaritana. Ancora out per infortunio Acerbi mentre le condizioni di Darmian non sono le migliori ma potrebbe essere schierato comunque come braccetto di destra nella difesa a tre. Spazio a centrocampo anche a Mkhitaryan.