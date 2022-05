Cagliari-Inter, formazioni ufficiali: Darmian e Dalbert dal 1′, Correa-Dzeko…

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter, gara valida per la 37a giornata di Serie A e in programma alle ore 20:45

Il Cagliari per continuare a credere nella salvezza, dopo il pareggio maturato tra Salernitana e Empoli. L'Inter prepara il rush finale per lo scudetto nonostante i due punti di svantaggio, con uno sguardo ai "cugini" rossoneri impegnati alle 18 con l'Atalanta. Alla "Unipol Domus" in campo alle ore 20:45 per il posticipo della domenica della 37a giornata di Serie A. Di seguito le scelte ufficiali di Inzaghi e Agostini: