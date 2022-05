Cagliari-Inter 1-3, Lautaro tiene vive le speranze di Inzaghi. Milan, festa rimandata

Darmian e Lautaro Martinez rimandano la festa scudetto del Milan. L'Inter batte il Cagliari e tenterà il miracolo all'ultima giornata

Dopo la vittoria del Milan contro l'Atalanta, era fondamentale per l'Inter battere il Cagliari per tenere ancora a galla le già fievoli speranze di conquistare la Serie A. I rossoblù erano chiamati a fare risultato per continuare a combattere per non retrocedere.

Al 10' minuto i nerazzurri si erano portati avanti con Milan Skriniar che aveva insaccato in due tempi su assist di Calhanoglu su punizione ma dopo il palo il difensore slovacco ha involontariamente accompagnato il pallone in rete con l'avambraccio. Dopo il controllo al VAR, l'arbitro ha annullato la rete all'Inter. A sbloccare il match ci ha pensato un altro difensore al 25' con Matteo Darmian che ha raccolto il pallone di Perisic ed ha trovato l'incornata vincente a trafiggere Alessio Cragno. Al 52' ha raddoppiato la compagine di Simone Inzaghi con il solito Lautaro Martinez, partito in posizione regolare e sfruttando la propria velocità e tecnica per trovare il gol. I sardi sono tornati in partita due minuti dopo con Charalampos Lykogiannīs, firma d'autore per il nazionale greco. Chiude definitivamente i conti nuovamente Lautaro Martinez all'85' segnando l'1-3 su assist di Gagliardini.

Con questo risultato, Inzaghi rimanda la festa scudetto del Milan. Per far sì che all'ultima giornata i nerazzurri sorpassino i rossoneri servirà una sconfitta di Pioli contro il Sassuolo, mentre l'Inter è costretta vincere a "San Siro" contro la Sampdoria. In tutti gli altri casi è scudetto per il Milan. Il Cagliari subisce una brutta battuta d'arresto proprio in un momento difficile, con la Salernitana che resta al quartultimo posto con un vantaggio di due punti. Questa la classifica aggiornata della Serie A: