Cagliari, Goldaniga: “Risultati positivi da quando sono titolare? Ci ho pensato…”

"Non credo che i risultati siano arrivati perché io ho iniziato a giocare, però in tutta sincerità, l’ho pensato. Siamo arrivati in Serie A all’ultimo secondo dopo i play-off in B con il Bari. Serviva adattarsi: per tanti era un campionato nuovo. Sapevamo di dover fare un certo tipo di percorso con l’obiettivo della salvezza; il cammino sarà lungo e noi non dobbiamo demoralizzarci in caso di sconfitte. Le cose sembrano essersi un po’ sistemate, ma sappiamo che la strada è lunga. Non dobbiamo mollare".

Sul tecnico Claudio Ranieri - "Il mister non ha bisogno di grandi presentazioni, basta leggere il suo curriculum per inquadrare l’allenatore. Ha tantissimi pregi, ha voglia di insegnare il suo credo e di trasmettere la forza per non mollare mai. Queste cose poi ti rimangono".

Sulle tante esperienze in carriera - "Ho girato molto e cambiato altrettante squadre; avevo trovato il mio punto a Genova e pensavo che ci sarei rimasto per molto tempo, sicuramente per un lasso di tempo più lungo dei due anni effettivi che ho trascorso lì. Quando sono arrivato a Cagliari ho capito subito che sarebbe stato il posto giusto per poter crescere e per mettere radici. Ci sono grandi ambizioni a livello societario, la tifoseria non è legata solo alla città in sé, bensì a tutta l’isola e questo succede solo in Sardegna. Il centro sportivo è uno dei migliori in Italia ed è molto all’avanguardia; il Cagliari merita di avere uno stadio all’altezza e la società ha voglia di investire per poter regalare ai tifosi una casa in grado di accoglierli tutti, speriamo venga dato il via libera per la sua costruzione".