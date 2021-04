Cagliari, Giulini: “Salvezza? Ci abbiamo sempre creduto, lotteremo fino alla fine”

“Salvezza? Ci abbiamo sempre creduto, ma adesso viene il difficile. Abbiamo costruito una buona squadra, eppure ci siamo ritrovati in questa situazione senza capire perchè”.

Così il numero uno del Cagliari Tommaso Giulini. Il presidente del club sardo, intervenuto ai microfoni del “Corriere dello Sport”, si è espresso situazione di classifica della sua squadra e sulla lotta per non retrocedere, non nascondendo la soddisfazione per il risultato ottenuto nel match contro la Roma.

“Questo è il calcio. Lotteremo fino alla fine, domenica ho provato una grande emozione“.