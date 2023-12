Cagliari-Empoli, Andreazzoli: “Bravo Caprile. Ranieri un esempio del nostro calcio”

Il risultato di zero a zero non racconta tutte le emozioni di Cagliari-Empoli, con un secondo tempo avvincente che aveva visto i rossoblù andare in vantaggio con la punizione di Nicolas Viola, poi annullata dal VAR per un fallo di Pavoletti ai danni del portiere Elia Caprile. Lo stesso estremo difensore ex Empoli si è reso protagonista poco dopo parando un calcio di rigore al già menzionato centrocampista ex Palermo e Benevento. Queste le dichiarazioni post partita in sala stampa del tecnico azzurro Aurelio Andreazzoli: