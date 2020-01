Brescia-Milan, quote e probabili formazioni: le scelte di Corini e Pioli per il match del “Rigamonti”

Tutto pronto per Brescia-Napoli.

Fra poco più di cinque ore, la squadra di Stefano Pioli affronterà in trasferta gli uomini di Eugenio Corini nella gara che aprirà la ventunesima giornata del campionato di Serie A. La partita, in programma alle ore 20.45, sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

QUOTE – A partire con il favore dei pronostici è il Milan. Il segno 1, in particolare, è quotato a 5.00 (o 4.75 su Snai), il segno X a 4 (o 3.85 su Snai) e il segno 2 a 1.67 (o 1,70 su Snai).

LE SCELTE – Dare continuità ai risultati maturati nel corso degli ultimi impegni ufficiali è l’obiettivo della compagine rossonera, reduce da tre vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia. Una squadra certamente rivitalizzata dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic che, questa sera – nonostante la doppietta messa a segno da Rebic contro l’Udinese – continuerà a giocare in coppia con Leao, con il croato che potrebbe trovare spazio a partita in corso. In difesa, invece, accanto a Romagnoli si rivedrà con ogni probabilità Musacchio, in vantaggio su Kjaer. In mezzo al campo, ancora una chance per Castellejo e Calhanoglu.

Chi è costretto a saltare la sfida contro il suo passato è Mario Balotelli, squalificato dal Giudice Sportivo per due giornate. Mister Corini, dunque, si affiderà alla tandem d’attacco Torregrossa-Donnarumma, mentre alle loro spalle agirà uno tra Romulo e Spalek. A centrocampo, ballottaggio tra Dessena e il neo-acquisto Bjarnason.

Di seguito, le formazioni ufficiali.

BRESCIA (4-3-1-2) – Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Romulo; Torregrossa, Donnarumma. All.: Eugenio Corini.

MILAN (4-4-2) – Donnarumma; Contu, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All.: Stefano Pioli.