Brescia, la replica di Balotelli: “Le frasi sulla Juventus? Invece di infangare il mio nome…”

La replica di Mario Balotelli.

Nonostante la Serie A sia stata momentaneamente sospesa fino al prossimo 3 aprile, l’attaccante classe 1990 continua a far parlare di sé. Le frasi sulla Juventus e sullo stop al campionato, dette nella giornata di ieri durante una diretta su Instagram con l’amico influencer e tifoso della Lazio Damiano Coccia detto ‘Er Faina’, continuano a far discutere. Per questo motivo, il Brescia, suo attuale club di appartenenza, ha immediatamente preso le distanze dal proprio tesserato attraverso un comunicato diramato sul sito ufficiale delle Rondinelle.

Ciò nonostante, Super Mario è voluto tornare ancora una volta sull’argomento con l’obiettivo di fare chiarezza, smorzando i toni e riportando l’attenzione su ciò che attualmente è un vero e proprio “flagello”: la diffusione del Coronavirus in Italia e nel mondo.

Coronavirus, Balotelli: “Finché ci sarà questa emergenza meglio non giocare. La Juventus? Doveva tornare…”

Su Instagram, dunque, il centravanti ex Milan e Manchester City ha così replicato alle recenti polemiche: “Siete secondi perché bisognava far recuperare la Juventus e poi hanno fermato il campionato. E qualcuno si è offeso? Ma pensate alle cose serie e alle situazioni vere quotidiane che stiamo passando, va! Scusate ma dove sta lo sfottò alla Juventus? Non ho mica detto che dovevano far vincere la Juventus, ma semplicemente che dovevano recuperare la gara, dato che aveva una partita in meno della Lazio”, sono state le sue parole.

Poi, Balotelli si è concentrato sulla delicata questione Covid-19, il virus che da diverse settimane attanaglia il Paese e non solo. L’emergenza Coronavirus, d’altra parte, ha costretto numerose federazioni nazionali ed internazionali a bloccare diversi eventi: “Concentratevi nello stare a casa e contribuire a scacciare questo virus invece di cercare di infangare sempre il mio nome, una diretta di trenta minuti si è trasformata in un’infamia senza motivo e tanta cattiveria vostra“, ha concluso Mario.