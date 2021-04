Brescia: Cellino chiede il dissequestro dei suoi beni. I dettagli

Il patron del Brescia davanti al tribunale del Riesame.

Nella giornata di oggi Massimo Cellino è comparso davanti al tribunale del Riesame, in attesa della decisione sulla richiesta di arresto in carcere per lui e di domiciliari per la moglie, presentata dalla procura di Brescia per reati di natura finanziaria dopo che il gip aveva detto no in fase di indagine.

Attraverso i propri legali, il patron del Brescia calcio, presente in aula con gli avvocati Bonavitacola e Altieri, ha chiesto il dissequestro di somme di denaro personali sequestrategli durante le perquisizioni del mese scorso avvenute nella sede del Brescia e nella sua abitazione a Padenghe.