Bologna-Napoli 0-0, Osimhen sbaglia il rigore: pari tra Thiago Motta e Rudi Garcia

Terzo insuccesso di fila per Rudi Garcia dopo il pari col Genoa e il ko con la Lazio delle precedenti giornate. A Bologna finisce senza gol, pur con tanti tentativi da parte della squadra campione in carica. Le più clamorose per Osimhen (sostituito con polemica nel finale): un palo al 5' e il rigore sbagliato al 72', calciato largo. Out nel corso del match per infortuni Posch e Lucumì, nel finale qualche problema anche per Anguissa (rimasto in campo).