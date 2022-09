Bologna, Mihajlovic difeso dalla figlia: “Vergogna, ho letto cose raccapriccianti”

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è partito al rilento in questo avvio di Serie A 2022-2023 , con soli due punti raccolti in quattro partite, generando il malumore della tifoseria felsinea. Tuttavia, l'amarezza in alcuni casi si è trasformata in odio ed è sfociata anche al di fuori dell'ambito lavorativo da parte del tecnico serbo. Viktorija , figlia di Sinisa, ha difeso il padre sui social:

"Non scrivo mai queste cose sui social, non ho mai perso tempo con persone che si nascondono dietro a una tastiera per sfogare tutta la loro frustrazione. Ma credo che quando il limite viene raggiunto e addirittura oltrepassato, qualcosa vada detto. Non trovo giusto mischiare il lavoro alla vita privata. Volete insultare mio padre dal punto di vista lavorativo? Siete liberissimi di farlo. Ci mancherebbe. Ma quando si tratta di famiglia, di salute e di tante altre cose vergognose che ho letto no, non lo accetto più. Quello che scrivete è raccapricciante, ricordatevi che stiamo parlando di un uomo, di un padre, ricordatevi che ci sono di mezzo dei ragazzi che potrebbero leggere quello che scrivete e rimanerne colpiti. E io mi vergogno per voi"