Bologna-Lazio, le probabili formazioni: Ferguson sfida Luis Alberto. Immobile ci sarà

L'undicesimo turno di Serie A 2023-2024 si apre con l'anticipo del venerdì alle 20.45 al "Dall'Ara" tra Bologna e Lazio. Due squadre partite con obiettivi diversi ma vicinissime in classifica, con un solo punto di vantaggio per i biancocelesti al momento ottavi.

Il Bologna non conosce la parola sconfitta, dal momento che l'unico ko in campionato è arrivato contro il Milan, ultima squadra che, per coincidenza, ha battuto anche la Lazio con lo stesso risultato di 2-0. Con i biancocelesti in ripresa sarà senz'altro difficile mantenere questo ruolino di marcia positivo ma il Bologna, specialmente grazie alle giocate dei singoli, potrebbe fare uno sgambetto a Sarri. L'uomo del momento in casa felsinea è Zirkzee, tra le rivelazioni della stagione e non di rado pericoloso contro le big, chiedere a Juventus ed Inter, andando a segno nel derby dell'ultima giornata contro il Sassuolo. Sulla corsia alta viaggia verso la conferma Saelemaekers, il quale sarà accompagnato da Orsolini e Ferguson.