Bologna, Di Vaio: “Ilicic? Un sogno di mercato, pensare prima a qualcosa di concreto”

Parola a Marco Di Vaio. Il direttore sportivo ed ex bandiera del Bologna è intervenuto per fare il punto sulle prossime mosse di calciomercato del club rossoblu. La sinergia tra l'ex attaccante e il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori rappresenta un plus importante per il mercato degli emiliani. Anche e soprattutto per la solida struttura societaria alle spalle del Bologna, Di Vaio sta cercando di consolidare la rosa agli ordini di Sinisa Mihajlovic un gruppo coeso e sempre più competitivo in vista della prossima stagione.

In quest'ottica, il possibile acquisto di Josip Ilicic dall'Atalanta potrebbe rappresentare un colpo ad effetto importante per rinforzare al meglio l'organico del Bologna. Nel corso dell'intervista concessa a Il Resto del Carlino, Di Vaio ha fatto il punto su possibili acquisti e cessioni, parlando anche di Ilicic. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Vogliamo costruire un Bologna competitivo, ma ora dovremo agire più in fretta. Difensori? I nomi sono quelli (vice Medel e sostituto di Theate, ndr) ma ce ne sono altri. Ilicic? E’ un sogno e come tale va trattato, prima dobbiamo fare le cose concrete. Sartori? Lega la nuova generazione alla vecchia, c’è sempre grande confronto tra di noi e ha tantissimi contatti e scout. Gira sempre ed è sempre al telefono. Vogliamo continuare a crescere e raggiungere l’obiettivo minimo dichiarato dal presidente. La soglia dei 50 punti che ci permette di porre le basi per un Bologna da Europa. Un mio sogno? Vedere il Bologna in Europa. Dipende da tanti fattori ma ciò che oggi sembra lontano nel calcio può avvicinarsi in fretta. Abbiamo costruito un club serio e credibile, possiamo sederci a tutti i tavoli. Potevamo fare meglio, certo, ma siamo fieri di ciò che è stato costruito".

CAPITOLO CESSIONI

“Hickey e Svanberg erano previste, Aaron voleva andare e abbiamo colto l’occasione con il Brentford, mentre Svanberg non avendo rinnovato non ci ha permesso una cessione migliore. Theate? E’ arrivata una offerta molto importante dopo solo un anno ed è pesata la scelta del giocatore di confrontarsi in Europa. In quattro giorni siamo passati da una offerta normale a una importante. Con lui si chiude la campagna di trasferimenti in uscita”.