Bologna-Atalanta, le probabili formazioni: Thiago Motta sfida l’ex maestro Gasperini

Il Bologna è costretto a rinunciare al proprio uomo più importante, ovvero Marko Arnautovic. Al posto del colosso austriaco, i felsinei potrebbero presentarsi con Nicola Sansone schierato come falso nueve. Sfida interessante per Thiago Motta che ritrova da avversario il tecnico che in quel di Genova sponda rossoblù è stato determinante per la propria maturazione calcistica, ovvero Gian Piero Gasperini, con il quale ha condiviso anche una breve esperienza all'Inter. Emiliani reduci da una sconfitta di misura all'Olimpico contro la Roma e pronti a riscattarsi tra le mura amiche.

L'Atalanta, proprio come il Bologna, presenta qualche defezione nel reparto offensivo con Duvan Zapata che potrebbe dare forfait. In avanti, dunque, i nerazzurri potrebbero schierare Lookman ed Højlund. In difesa, situazione dubbia per quanto riguarda l'ex centrale della Juventus, il turco Demiral. Gasperini ha commentato l'operato del suo ex pupillo ai tempi del Genoa, Thiago Motta, evidenziandone il percorso di crescita anche da tecnico dell'italo-brasiliano. Periodo non particolarmente facile per la compagine bergamasca che stava per rimediare la quarta sconfitta consecutiva sul campo dello Spezia, quando allo scadere Pasalic ha evitato il ko con un guizzo allo scadere che ha fissato il risultato sul 2-2.