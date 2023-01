Bologna-Atalanta 1-2, Orsolini non basta: Koopmeiners e Holjund ribaltano Motta

Sei minuti e il Bologna è già in vantaggio. Errore di Palomino in fase difensiva, ne approfitta Riccardo Orsolini che infila Musso . Poche occasioni nel primo tempo, l' Atalanta prova con Holjund e Zapata senza successo, rossoblu con pochi spunti offensivi dopo la rete del vantaggio.

Nella ripresa l'Atalanta trova subito il pareggio con Koopmeiners, l'olandese sfrutta bene l'assist di Boga e conclude bene in porta. Al quarto d'ora la Dea completa la rimonta, ancora una volta Boga in versione assistman. Stavolta è Holjund che raccoglie il passaggio dell'ex Sassuolo che calcia una rasoiata dal limite dell'area, Skorupski è battuto per la seconda volta. Tanti cambi e ribaltamenti di fronte ma poche occasioni nella seconda parte della ripresa. A ridosso del novantesimo grande occasione per Dominguez, che raccoglie l'assist di Aebischer ma da ottima posizione non riesce a trovare lo specchio della porta.