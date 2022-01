Bergomi: “Sabatini? Quando era all’Inter tentò di riportarmi in nerazzurro”

Curioso aneddoto raccontato dall'opinionista Beppe Bergomi, a proposito di Walter Sabatini, ora ds della Salernitana

Grande lavoro di Walter Sabatini come nuovo direttore sportivo della Salernitana . Il dirigente ex Palermo è stato protagonista di un curioso aneddoto raccontato da Beppe Bergomi , intervenuto questa sera a Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni dell'ex Inter :

"L'ho incontrato due volte in una camera d'albergo negli anni in cui è stato all'Inter. Ha voluto conoscere la mia situazione, voleva capire perché non fossi ancora in nerazzurro. Ha provato a riportarmi all'Inter, ma non ci è riuscito"