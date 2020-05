Barcellona, anche Messi si sbilancia: “Lautaro attaccante impressionante. Suo futuro in blaugrana? Rispondo così”

Tutti pazzi per Lautaro.

Nuovi attestati di stima dalla Spagna per il numero 10 nerazzurro, Lautaro Martinez: obiettivo numero uno del Barcellona. A sbilanciarsi sul possibile approdo dell’argentino in blaugrana è la stella del club iberico Lionel Messi che, intervistato ai microfoni del “Mondo Deportivo”, ha manifestato tutto il suo apprezzamento nei confronti del giovane attaccante dell’Inter.

“Non so se ci sono trattative in corso, non ne ho idea, ma posso dire che è un attaccante impressionante, soprattutto perchè è una punta veramente completa: è forte, dribbla bene, segna, sa proteggere il pallone. Vedremo cosa succederà con lui e con gli altri nomi che si fanno”.

Come ricorda il quotidiano, la Pulce, già in passato aveva tessuto le lodi dell’argentino apostrofandolo come un attaccante “spettacolare, si vedeva che sarebbe diventato un grande giocatore, adesso è esploso sta dimostrando il suo valore, ha grandi qualità, ha tutto”.

Durante un’intervista concessa a Sport, Messi, ha inoltre fatto ulteriore chiarezza sulle sue recenti dichiarazioni che il tecnico Setien avrebbe frainteso: “Quello che ho detto è che giocare come avevamo fatto nelle ultime partite prima della pausa, non sarebbe stato abbastanza per noi per vincere la Champions League. Non ho mai dubitato della squadra che abbiamo e non dubito che possiamo vincere in tutte le competizioni che restano, ma non giocando nel modo in cui stavamo giocando. Ora, tutti hanno la loro opinione e sono tutti molto rispettabili. Il mio è basato sul fatto che sono stato fortunato a giocare in Champions League ogni anni e so che non è possibile vincerla giocando come abbiamo giocato fin qui“.