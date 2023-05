Atalanta-Verona, probabili formazioni: Gasp con Hojlund, Zaffaroni punta su Djuric

Atalanta a caccia di un pass per le prossime competizioni europee, Verona che ha un disperato bisogno di punti per la salvezza. Le probabili formazioni del match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A.

Quasi tutto pronto per Atalanta-Verona. Il match - valido per la trentaseiesima giornata di Serie A - è in programma ore 18.00 al "Gewiss Stadium" di Bergamo.

La squadra di Gasperini torna in campo dopo due sconfitte consecutive (contro Juventus e Salernitana) che hanno allontanato la Dea dal quarto posto. Sette, infatti, i punti di distanza dalla Lazio di Sarri che occupa l'ultimo posto valido per accedere alla prossima Champions League. Niente è perduto per Pasalic e compagni che battaglieranno fino alla fine con Milan e Roma, distanti rispettivamente tre e due lunghezze, per qualificarsi all'Europa League 2023/2024. Gasperini punta su un 3-4-2-1 con Koopmeiners e Pasalic alle spalle di Hojlund.

Dall'altra parte il Verona ricopre la diciottesima posizione in classifica ed è pienamente dentro alla lotta per non retrocedere. La squadra di Zaffaroni è a pari punti con lo Spezia e a meno due lunghezze dal Lecce. A tre giornate dalla fine Verdi e compagni possono ancora credere nella salvezza ma non possono più permettersi passi falsi come la sconfitta rimediata con il Torino nello scorso turno di Serie A. Zaffaroni, salvo sorprese, si schiera a specchio con Gasperini e lancia dal 1' la coppia di trequartisti formata da Ngonge e Verdi a supporto di Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VERONA — ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello, Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Pasalic; Hojlund. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Bernasconi, Colombo, De Nipoti, Lookman, Muriel. Indisponibili: Zapata, Soppy, Boga, palomino, Ruggerri, Hateboer, Vrolicky. Squalificati: -. Diffidati: Zappacosta, Ederson, Palomino.

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Magnani, Hien, Ceccherini; Lazovic, Abildgaard, Tameze, Faraoni; Ngonge, Verdi; Djuric. Allenatore: Zaffaroni.

A disposizione: Perilli, Berardi, Zeefuik, Cabal, Coppola, Depaoli, Terracciano, Braaf, Veloso, Kallon, Sulemana, Gaich. Indisponibili: Henry, Hrustic, Lasagna, Doig, Dawidowicz, Duda. Squalificati: -. Diffidati: Verdi, Hrustic, Henry.

ARBITRO: Sozza di Milano. Assistenti: Baccini e Di Iorio. Quarto uomo: Volpi. Var: Chiffi. Avar: Giua.

DOVE VEDERE ATALANTA-VERONA IN TV — La partita tra Atalanta e Verona è in programma alle ore 18.00 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà trasmessa in tv e streaming da DAZN.