Atalanta-Verona, Juric: “Grande prova nonostante l’emergenza. Europa? Pensiamo solo alla salvezza”

Grande serata per il Verona.

Vince e convince il Verona che, se pur in emergenza, riesce ad imporsi sull’Atalanta portandosi a casa tre preziosi punti che fanno balzare gli scaligeri al sesto posto in classifica. Risultato analizzato al triplice fischio da un orgoglioso Ivan Juric che, intervenuto in conferenza stampa, non ha nascosto la soddisfazione per la buona prova offerta da suoi.

“C’è grande soddisfazione, eravamo in emergenza. I ragazzi sono stati fantastici, abbiamo retto i momenti di difficoltà. Abbiamo avuto fortuna, che serve in questi momenti. È stata una grande gioia per tutti noi. Voglio dare merito a tutti. Hanno una voglia incredibile, hanno tanta abnegazione. Sono davvero contento per il risultato. Veloso ci ha dato quella calma che serviva, ha fatto una prestazione eccellente”.

Juric hai poi speso qualche parola su Gasperini: “Quello che ho appreso sul calcio è merito suo. Ho passato tanto tempo con lui, a livello umano ha valori forti. È stata una persona importante nella mia vita”.

Infine, due battute sugli obiettivi stagionali del Verona: “La salvezza. Non ci dobbiamo illudere. Se non avessimo venduto giocatori e avessimo preso altri due rinforzi, come ha fatto il Sassuolo ad esempio, sarebbe stato un altro discorso. Il livello di gioco non è come quello dello scorso anno, cercheremo di fare un buon campionato, ma l’obiettivo resta la salvezza”.