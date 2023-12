Atalanta-Salernitana, Inzaghi: “Bologna? Reazione c’era. Bradaric non si è allenato”

Il tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi, ha tenuto una conferenza stampa in vista della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta

Mediagol ⚽️

La Salernitana deve farsi forza per cercare di risalire una classifica che sorride poco ai campani. Il tecnico Filippo Inzaghi ha tenuto una conferenza stampa in vista della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, posticipo di Serie A in programma il prossimo lunedì:

MOMENTO COMPLICATO - "Sappiamo da soli che i tifosi sono delusi, non c'è bisogno di altre sollecitazioni. Noi abbiamo solo un’arma: lottare per fare punti con la consapevolezza che la Salernitana può raggiungere il sogno che è la salvezza. Personalmente ho le spalle larghe, lavoro giorno e notte, ho la coscienza a pulita, spero di uscire fuori da questo momento".

FORMAZIONE - "In attacco ho l'imbarazzo della scelta. Partiremo con tre giocatori offensivi e ce ne saranno altrettanti pronti a subentrare per dare una mano. A mio avviso abbiamo un reparto offensivo importante e superiore a quello di tante dirette concorrenti. Dietro concediamo ancora qualcosa, a volte ci sono errori che chi vuol salvarsi non deve commettere. Però il gol possiamo sempre trovarlo e anche a Bergamo dobbiamo essere propositivi. Star lì chiusi ad aspettare sarebbe un errore".

UNA POSSIBILE ASSENZA - "Bradaric non si è allenato, può darsi che non sarà a disposizione".

LE ULTIME GARE - "Negli ultimi 20 minuti col Bologna abbiamo creato occasioni per pareggiarla. Ci siamo svegliati tanto, ma una reazione c'è stata. Dopo la vittoria con la Lazio sembravamo in crescita, poi a Firenze è andata male e abbiamo perso subito le certezze che stavamo acquisendo. Dovremo essere bravi a scrollarci di dosso le negatività, trasformando in energia positiva le parole del presidente. E poi sappiamo che i tifosi meritano di più da questa Salernitana".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.