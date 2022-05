Atalanta-Salernitana 1-1, Ederson illude Nicola: Pasalic la riprende in extremis

Pari al "Gewiss Stadium" tra Atalanta e Salernitana, nel posticipo della 35a giornata di Serie A, 1-1 il finale

Nella ripresa nuovamente granata pericolosi con Bohinen, para bene Musso. Minuto 65 l'Atalanta si fa vedere con Maehle che raccoglie al limite dell'area e spara in porta, il portiere ex Parma rimane in piedi e respinge in fallo laterale. Atalanta che ci prova incessantemente portando un forte pressing all'area della Salernitana, che però resiste al meglio e non concede occasioni. Girandola di cambi da una parte e dell'altra nell'ultimo quarto d'ora, Gasperini cambia in toto il tridente, così come Nicola. Al minuto 89 la prima sostituzione del tecnico orobico da gli effetti sperati, inserimento perfetto in area di Pasalic che trova il pareggio.