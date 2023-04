Atalanta-Roma, probabili formazioni: Dybala riposa, spazio ad El Shaarawy. Ok Zapata

Come arriva l'Atalanta

L'Atalanta può sentirsi amareggiata viste le piene riprese in campionato delle due milanesi, reduci da un periodo eccezionale in Champions League ma altalenante in Serie A. L'obiettivo della formazione di Gasperini più appetibile resta quello della Conference League, da difendere saldamente dalle pressioni del Bologna, fortunatamente per la "Dea", sconfitto in questa giornata dal Verona. Per i nerazzurri è in dubbio la partenza da titolare di una pedina importante a centrocampo quale Mario Pasalic ma il tecnico ex Palermo ed Inter pensa già a sfoderare un attacco importante composto da Holjund e Zapata. Ancora assente, invece, il capocannoniere dei bergamaschi, Lookman.