Atalanta-Roma, Gasperini-Gomez alla resa dei conti: il tecnico esclude il Papu dalla lista dei convocati

La frattura Gomez–Gasperini appare ormai sempre più insanabile.

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda Gomez-Gasperini, che ormai tiene banco da settimane in casa Atalanta. Il tecnico della Dea, infatti, non convocherà il Papu in occasione del prossimo match di campionato contro la Roma. La rottura tra i due è dunque totale. Gomez ha giocato contro l’Ajax, è stato escluso contro l’Udinese, è rimasto in panchina con la Fiorentina ed è sceso in campo da subentrato contro la Juventus. Diffuso nel pomeriggio anche un comunicato dell’Atalanta in cui il club si schiera apertamente dalla parte del tecnico.

“Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Roma, in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo. L’allenatore, in condivisione con la Società, ha deciso di non convocare per scelta tecnica il calciatore Alejandro Papu Gomez“.

Una situazione che rende sempre più chiara quanto insanabile sia ormai la frattura tra l’argentino e la società bergamasca. Inevitabile dunque aspettarsi un addio di Gomez che potrebbe concretizzarsi già a gennaio.