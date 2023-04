Atalanta-Roma 3-1: gol Pasalic, Rui Patricio che errore! Gasp a -4 dalla Champions

Tre a uno, è questo il risultato finale del match valido per la trentunesima giornata di Serie A. L'Atalanta rifila tre reti alla Roma e vola in classifica portandosi a sole quattro lunghezze dal quarto posto occupato dal Milan di Stefano Pioli. La Dea sblocca la partita al minuto 39' con Pasalic bravo a depositare la palla alle spalle di Rui Patricio dopo una progressione di Zapata sull'out di sinistra. Nel secondo tempo bisogna attendere fino al minuto 74' per il raddoppio nerazzurro firmato da Toloi con deviazione netta di Llorente sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Una decina di minuti più avanti la Roma rientra in partita con Pellegrini che, dopo uno scambio con Belotti, deposita alle spalle di Sportiello. Proprio nel momento in cui i giallorossi rientrano in partita arriva la beffa con l'errore di Rui Patricio che in uscita bassa non controlla il pallone fornendo l'assist a Koopmeiners per il definitivo tre a uno.