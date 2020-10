Atalanta, nuovo caso di Coronavirus: salta la conferenza stampa di Gasperini. I dettagli

Cattive notizie per l’Atalanta.

L’incubo Coronavirus continua a spaventare l’Atalanta che, dopo Toloi, si ritrova a fare i conti con un nuovo caso di positività. Ad evidenziarlo è il risultato dell’ultimo giro di tamponi a cui sono stati sottoposti staff e squadra nelle scorse ore. Si tratta, più nello specifico, di un membro dello staff di Gasperini. Positività che, come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, ha fatto saltare la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini in vista del prossimo impegno in campionato della Dea. Nell’immediato, la squadra, è stata sottoposta a nuovi tamponi e resta in attesa di conoscerne l’esito prima di partire verso Crotone.