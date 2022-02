Atalanta-Juventus, probabili formazioni: Gasperini sceglie Muriel, Allegri con Dybala

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita la Juventus di Massimiliano Allegri nel match valido per la 25esima giornata di Serie A. La preview della sfida del "Gewiss Stadium"

L'Atalanta torna in campo dopo la cocente eliminazione rimediata in Coppa Italia per mano della Fiorentina. Due a tre il punteggio finale con la Viola che ha staccato il pass per la semifinale grazie alla doppietta di Piatek e al gol al 94' di Milenkovic. La Dea di Gasperini non vince in campionato dal lontano 9 gennaio quando Muriel e compagni misero al tappeto l'Udinese rifilando ben sei reti in trasferta alla squadra di Cioffi. Poi i pareggi per zero a zero contro Inter e Lazio e la sconfitta tra le propria mura amiche contro il Cagliari di Mazzarri. Non un momento particolarmente brillante per l'Atalanta che in classifica è scivolata al quinto posto, venendo scavalcata proprio dalla Juventus di Allegri anche se i nerazzurri devono ancora recuperare una partita.