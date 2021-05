Atalanta-Juventus, Pirlo: “Coppa Italia non cancella stagione opaca. Riconferma? Svelo il mio obiettivo”

“E’ stata una bellissima partita tra due grandi squadre. E’ stata una finale degna di questo nome, finalmente davanti al pubblico. Siamo contenti”.

Non nasconde la soddisfazione il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo che, intervenuto ai microfoni di ‘Rai Sport’ al triplice fischio, ha commentato la conquista della Coppa Italia decisa dalle reti di Kulusevski e Chiesa. L’allenatore, intervistato nel post-gara, si è inoltre soffermato sulla stagione opaca vissuta dalla squadra che attualmente occupa la quinta posizione in classifica.

“Avevamo la voglia di vincere, di portare a casa questo trofeo. Nonostante una stagione non positiva ci siamo ricompattati c’eravamo messi in testa che questa Coppa dovevamo portarla a casa e l’abbiamo meritata. Queste vittorie non cancellano gli alti e bassi durante la stagione, ma in questa prima stagione da allenatore ho imparato tanto. Ma il bello del calcio è anche questo, nonostante non riesci ad avere il 100% di risultati positivi arrivano poi questi risultati che ti gratificano”.

Sulla sua possibile riconferma: “Certo che mi riconfermerei, sono qui per questo. Amo il calcio fin da bambino e sono qui per questo. Poi la società deciderà, ma il mio obiettivo è quello di continuare. Amo questa società”.