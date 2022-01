Atalanta-Inter, probabili formazioni: Gasperini vs Inzaghi, sfida scudetto in Serie A

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita l'Inter di Simone Inzaghi nel match valido per la 22esima giornata di Serie A. Probabili formazioni, statistiche e dove vedere il match in tv

La formazione allenata da Gian Piero Gasperini è reduce dal successo in Coppa Italia contro il Venezia di Zanetti con il conseguente passaggio ai quarti di finale della nota competizione. Lautaro e compagni sono, invece, freschi di vittoria in Supercoppa ai danni della Juventus di Massimiliano Allegri. Otto le lunghezze che dividono le due squadre in classifica con l'Inter capolista del massimo campionato italiano, a più un punto sul Milan e con una partita in meno rispetto alla stessa compagine di Pioli. La banda di Simone Inzaghi va a caccia del nono successo consecutivo in campionato con l'obiettivo di confermarsi il miglior attacco del torneo (51 gol). La Dea - che ha aperto il proprio 2022 in Serie A con una vittoria schiacciante rifilando sei gol all'Udinese - tenterà di intralciare il cammino dell'Inter, riaprendo almeno per una notte il discorso scudetto. All'andata in quel di San Siro andò in scena una partita spettacolare, terminata per due a due con i gol di Lautaro, Malinovskyi, Toloi e Dzeko. L’Atalanta ha vinto solo il 18% delle gare di Serie A contro l’Inter sotto la gestione di Gasperini (2/11), contro nessuna avversaria ha registrato una percentuale di successi più bassa.