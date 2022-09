Atalanta, Ilicic: “Dove andrò ora? Per adesso non lo so. Fisicamente mi sento bene”

Ilicic non ha intenzione di smettere e cerca una squadra per riscattarsi

“Anche se è stato un addio, è stata una serata magica, emozioni contrastanti ma devo dire grazie ai tifosi per questo regalo… l’affetto di questa gente lo porterò sempre con me . Insieme abbiamo vissuto annate incredibili, serate indimenticabili in Europa e in finali di Coppa Italia purtroppo sempre perse . E tutto questo rimarrà nella Storia nerazzurra.

Dove andrò adesso? Se mi trovate squadra voi, ve lo dico (ride ndr). Per adesso non lo so ancora ma di sicuro quello che posso dire è che ho davvero tanta voglia, che fisicamente mi sento bene e pronto a rimettermi in gioco per cui spero di iniziare presto una nuova avventura”.