Atalanta, Ilicic e il Milan: l’ex Palermo era rossonero, Gasperini cambia la storia

L'attaccante ex rosa Josip Ilicic è stato virtualmente un giocatore rossonero, salvo poi rimanere a Bergamo dopo un chiarimento con il tecnico dall'Atalanta, Gian Piero Gasperini

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'affare che coinvolgeva l'ex trequartista del Palermo era ormai in dirittura d'arrivo, tant'è che Josip Ilicic è stato avvistato più volte a Milano alla ricerca di un'abitazione, ormai pronyo ad iniziare la nuova avventura professionale. Poi l'improvviso dietrofront della dirigenza rossonera: il duo Maldini-Massara ha improvvisamente raffreddato il suo interesse per il nazionale sloveno, non insistendo oltremodo per ultimare l'acquisto , mentre l'Atalanta dal canto suo non ha forzato la mano per solleticare l'attenzione.