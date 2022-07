Atalanta, il dg Marino: “La Dea c’è e farà bene. Ederson grande investimento”

Umberto Marino , direttore generale dell' Atalanta , ha presentato in conferenza stampa la stagione dei nerazzurri che inizierà dopo i test fisici effettuati dalla squadra a Zingonia. Nel ritiro di Clusone, dall’8 luglio, si aggregherà anche Ederson, il brasiliano in arrivo da Salerno per 12 milioni di euro e Lovato.

"È un messaggio per tutti per tornare alla normalità. Noto un grandissimo entusiasmo, ma ricordiamo che il percorso post covid non è terminato, quindi invito ad avere gli atteggiamenti giusti. Ringrazio l'amministrazione di Clusone: in calendario ci sono una serie di appuntamenti per avvicinare la squadra ai tifosi. Che stagione mi aspetto? Mi aspetto quello che sta succedendo, tanta passione e entusiasmo, lo dicono i numeri della campagna abbonamenti. Siamo curiosi di vedere l'Atalanta sul campo, io per primo. C'è tanta voglia di calcio. Sono convinto che la squadra c'è e farà bene".