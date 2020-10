Atalanta, Gosens: “A Napoli per vincere. Lotta scudetto? Inter favorita, ma se faccio 10 gol…”

“Sfida scudetto al San Paolo col Napoli? Non penso lo sia già, però giocheremo per vincere. Aver partecipato alla Champions League, ha rinforzato ancora di più la nostra autostima, ora nessuno si domanda chi sia l’Atalanta, ma ci rispettano ancora di più”.

Sono le parole dell’esterno dell’Atalanta Robin Gosens che, intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, si è espresso sull’andamento della stagione nerazzurra, soffermandosi sul prossimo impegno che attenderà i suoi: quello contro il Napoli di Rino Gattuso. Tra i tanti temi toccati dal classe ’94, anche quello relativo alla squadra favorita per la vittoria dello scudetto.

“Io dico l’Inter, i nerazzurri hanno una rosa numericamente molto forte e competitiva; a me piacerebbe segnare dieci gol, ciò vorrebbe dire che potremmo lottare per i primissimi posti della classifica. Covid-19? Non sono preoccupato per lo stop del campionato, ma c’è il massimo rispetto per quanto sta accadendo anche nel nostro mondo”.