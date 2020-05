Atalanta, Gollini: “Sorpreso dalla Lazio, ma con lo stop ha perso qualcosa. Corte della Roma? Ecco tutta la verità”

Pierluigi Gollini scalpita.

Si avvicina l’ok per gli allenamenti individuali anche per la regione Lombardia che, salvo stravolgimenti, dovrebbe seguire a ruota ad Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sardegna – a cui è stato già dato il via libera – per la preparazione in vista della possibile riapresa dei campionati. Ad aprire le danze, qualora le squadre dovessero nuovamente tornare in campo, sarà Atalanta-Lazio: un match attesissimo, che metterà difronte le due squadre rivelazione della stagione. Ad analizzare il momento vissuto dai biancocelesti – prima dello stop forzato dei campionati – è il portiere della Dea Pierluigi Gollini durante la diretta Instagram con l’amico Damiano “Er Faina”.

“Non mi aspettavo una annata così della Lazio, poi è partito tutto dal 3-3 contro di noi. Con lo stop ha perso qualcosa, prima si era creato entusiasmo, aveva una scia positiva. Però non so, alla fine non è che sono cambiati i giocatori. Per me adesso sarà un altro campionato. Senza stop chi avrebbe vinto lo scudetto? Per me se lo sarebbero giocato fino alla fine Lazio e Juventus. Per come la vedevo io, mi sembrava un bel testa a testa con tutti i presupposti per un campionato combattuto”.

Pierluigi Gollini ha infine svelato un curioso retroscena di mercato: “Sono cresciuto a Manchester, ma dal punto di vista tecnico dovevo tornare in Italia. C’era la Roma, ma mi avrebbe girato in prestito. Vedevo alla mia portata l’Hellas: sono partito da terzo portiere. Quando ho fatto l’esordio è stata una partita incredibile. Marquez, a fine partita, mi fece i complimenti”.