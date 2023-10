Atalanta-Genoa, Gilardino: “Siamo restati in gara da squadra. Lookman e Fini…”

GARA - "Abbiamo interpretato la partita nel modo giusto, siamo restati dentro la gara contro una squadra forte per tanto tempo: sofferenza ma anche opportunità per impensierire e grande reazione dopo lo svantaggio. Il piano gara è variabile, noi cerchiamo di creare i presupposti per fare male all’avversario: i ragazzi hanno dato tutto in fase difensiva e questo è un aspetto basilare per il campionato che dobbiamo fare"

SINGOLI -"Ekuban ha fatto una grande partita, è una risorsa per il Genoa. Anche Leali ha compiuto una grande gara all’esordio in A con la nostra maglia. Fini lo conosco bene perché l’ho avuto in Primavera e quest’anno si allena molte volte con noi: ha potenzialità enormi. É importante per il settore giovanile, i ragazzi devono valere e Seydou ha prospettiva e in quel momento mi serviva la sua freschezza sulla fascia laterale. Episodio Vari di Lookman? Non ne voglio parlare ma penso che l’arbitro debba essere decisionale in campo. In ogni caso, la gara ha detto che siamo restati in partita da squadra"