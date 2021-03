A tutto Ferrero: “Questa è la mia Sampdoria, voglio vincerle tutte. Siamo una squadra forte”

La Sampdoria torna a vincere e prova a lasciarsi alle spalle i fantasmi del passato.

Un successo, quello maturato contro il Torino, che fa ben sperare in vista del rush finale di campionato, dopo oltre un mese in assenza di vittorie. Risultato analizzato al triplice fischio dal numero uno del club blucerchiato, Massimo Ferrero, espressosi ai microfoni del canale ufficiale della società.

“Questa è la mia Sampdoria. Io voglio vincerle tutte. Per la prima volta ho un allenatore dello spessore di Ranieri fin dall’inizio e la squadra è stata rafforzata con elementi importanti rispetto ad un anno fa. Eppure la sofferenza per certi versi è la stessa. Ho parlato con i ragazzi per far capire loro che una non-vittoria l’avrei presa un po’ come una mancanza di rispetto. Perché siamo una squadra forte, che deve solo divertirsi, stare serena e non avere ansia. Se andiamo avanti così possiamo vincerle tutte”.

Chiosa finale sui diritti tv: “Non ho niente contro DAZN, ma non penso sia pronta. La mia posizione è per chi ci accompagna da 18 anni: Sky. Faccio un appello a tutti gli altri colleghi presidenti, perché rinunciare a Sky vuole dire mandare a casa migliaia di persone, quindi propongo un accordo. La fibra ancora non c’è come dovrebbe. Non svendiamoci”.