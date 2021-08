Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale: controlli in corso al San Raffaele

Da giovedì il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano

E' stato ricoverato nella giornata di ieri, giovedì 26 agosto, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Dopo avere contratto il Covid-19 lo scorso anno, l'ex presidente del Consiglio era già stato in ospedale dal 6 aprile al primo maggio scorso, per poi tornare ancora a metà maggio per svolgere ulteriori controlli dovuti agli strascichi lasciati dal Covid.